Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçenin 2022 turizm sezonunun önceki 2 yıldan daha iyi geçtiğini salgın sürecinden sonra konaklama sektörü ve esnafın nefes aldığını söyledi.

Oktay, Yat Limanı’nda bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ilçenin turizmde ana pazarının İngiltere olduğunu ve İngiltere’nin operasyonlara erken başlayacağını dile getirdi.

Başta belediye olarak kendilerinin, kamu kurumlarının turizm sezonunun erken başlamasına hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Oktay, “Önümüzdeki yılla ilgili çalışmalara hızımızı artırarak başlamış bulunuyoruz. 2023, bu sezondan daha iyi olacak. Tabii ki burada turizmle uğraşan herkese aynı şekilde görev düşüyor. Gerek konaklama tesislerimize gerekse de esnaflarımıza olmak üzere bu tarihlere kadar yapılacak tüm boya, bakım, tamirat, tadilat vesaire bu unsurları tamamlamak durumundayız ki misafirlerimiz geldiğinde kent hazır olsun.” dedi.

Oktay, konaklama sektörüne de çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, “Ana pazarımız İngiltere ancak alternatif pazarlarda da özellikle yüksek sezon içerisinde belli miktarda da olsa bu pazarlara da yatak kapasitesi ayırmalıdır. Bu alternatif pazarlar üzerinde de paydaşlarımızla birlikte gerek Hollanda, gerek İskandinav, gerekse Almanya başta olmak üzere Polonya da buna dahil çalışmalarımız devam ediyor. Yine Nevruz dolayısıyla İran’dan turistler geliyor.” diye konuştu.

“2023 erken başlayacak”

2023 turizm sezonunun her zamankinden daha erken başlayacağına dikkati çeken Oktay, “2023 erken başlayacak. Bu sektör adına, kent ekonomisi adına oldukça olumlu bir gelişme. Şöyle ki İngiltere’nin en önemli tur operatörlerinden Jet 2 Holiday, 17 Mart civarında ilk uçuşlarını başlatacak ve bu artarak devam edecek. Dolayısıyla nisan ayında bizim sezon açılacak. Yani eskiden mayıs ayı nasılsa artık mart ayında bir şekilde başlayacak operasyonların sonucunda nisanı mayıs gibi değerlendirebiliriz.”

Marmaris’in tanıtımında belediyenin yanında paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini belirten Oktay şunları söyledi:

“GETOB, Deniz Ticaret Odası, TÜRSAB, Marmaris Ticaret Odası başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte alternatif pazarlar üzerinde de çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Bu vesileyle de ben paydaş arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dışarıda Marmaris’e dair olumlu ve umut verici bir hava var.”

Oktay, bir soru üzerine, Barlar Sokağı’nda müzik yasağı saatinin daha geç saatlere çekilmesi gerektiğini erken saatteki yasağın turistleri ve işletmecileri başka alternatiflere yönelttiğini dile getirdi.