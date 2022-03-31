TÜİK tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş “Mart 2022 enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı…

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da duyurulacak.

MART 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans’ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95’e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05’ten yüzde 44,78’e yükseldi.