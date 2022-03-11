Finansal İstikrar Komitesi’nin toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türk finansal sistemine olası yansımaları değerlendirildi, TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması konusunda yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin üçüncü toplantısının Bakan Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sisteme olası yansımalarının detaylı şekilde irdelendiği ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında komiteye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir.”

TROY NEDİR?

TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (“BKM”) tarafından kurulan ve işletilen yerli bir kartlı ödeme sistemi. BKM, TROY faaliyetleri için 31 Mart 2016 tarihinde BDDK’dan kartlı sistem kurmak üzere faaliyet izni aldı. Ayrıca BKM’nin bir diğer faaliyeti olan ödeme sistemi işleticiliği nedeniyle, yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB’den de onay alındı.

Bu platform adını “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi” ifadesinden aldı ve Türkiye: TR, Ödeme: O, Yöntemi: Y , harflerinden oluşan kısaltmayla “Troy” oldu.

TROY logolu kartlar ile Türkiye’deki tüm ATM ve POS’lardan işlem yapılabiliyor, internet ve mobil alışverişlerde kullanılabiliyor. Arka yüzünde Discover-Diners-Pulse logoları bulunan kartlarla da tüm dünyada işlem yapılabiliyor.

Bir süre önce VISA ve Mastercard gibi ödeme yöntemleri Rusya’dan çıktıklarını duyurmuştu.