Salgının yoğunlaştığı dönemde 110 bini aşan günlük vaka sayısı, geçen ay 2 binlere kadar gerilemiş ve kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000’in altına inmesinin bekleneceği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması durumunda, toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını söylemişti.