Türkiye’de dün 1304 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı ise yeniden binin üzerine çıkmış oldu. Dün vaka sayısı binin altında olsaydı toplu taşımadaki maske zorunluluğu tamamen kalkmış olacaktı.
Salgının yoğunlaştığı dönemde 110 bini aşan günlük vaka sayısı, geçen ay 2 binlere kadar gerilemiş ve kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000’in altına inmesinin bekleneceği açıklanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması durumunda, toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını söylemişti.
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