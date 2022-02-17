Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için toplantıyı işaret etti:

“Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz.”