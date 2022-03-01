Avrupa’da farklı ülkelerde maskeyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ‘Türkiye’de maske zorunluluğu kalkıyor mu’ sorusu da merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün paylaştığı bir mesaj da konuyu yeniden gündeme getirdi.

Bakan Koca, twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.