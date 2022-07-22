Mastercard turizm içgörüleri platformu, seyahat anketi verilerini açıkladı.
AA’nın haberine göre kullanıcılarına hotelhubtravel.com üzerinden kampanyalar sunan Mastercard 2022 yılı turizm içgörülerini de bu portalın tanıtımı için rapor haline getirdi.
- Mastercard Turizm İçgörü Platformu’ndan elde edilen verilere göre turistler Türkiye’nin ikliminden yüzde 95, otellerden ise yüzde 70 memnun kalıyor. Rapora göre, Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor.
- Mastercard raporu incelendiğinde Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda, Kuveyt ve Katar olarak görülüyor.
- Turistlerin Türkiye’de kalma sürelerinin ise ortalama 4,5 gün olarak belirtiliyor. 2021 yılında İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret yerler olurken 2022’de bu listeye Side Antik Kenti ve Kaleiçi ekleniyor.
- Yılın ilk 5 ayında turistlerin ağırlıklı olarak İstanbul’u tercih ettiği tablonun yaz gelmesiyle değişmesi öngörülüyor.
- Veriere göre turistlerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri arasında sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler/ spor, yeme-içme, deniz turizmi- güneş ve alışveriş geliyor.
- Türkiye’ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende öne çıkarken, konaklama, sağlık-güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları ise sonrasında yer alıyor.
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