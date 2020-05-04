Her sene ev sahipleri, sözleşmelerinin yenilendiği tarihte kira zammını açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapabiliyor.Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Gözler açıklanacak olan Mayıs ayı kira artış oranında. Peki Mayıs ayı kira artış oranı 2020 belli oldu mu?

KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2020 NE KADAR?

Kira artış oranı Mayıs 2020, TÜİK tarafından saat 10:00’da açıklanacak. Açıklandığında içeriğimizde yer alacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Buna göre Nisan ayında kiracılara yüzde 13,33 oranında zam yapılıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2020 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 13,33

Zam bedeli: 133,3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.133 TL

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

– Kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun.

– Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgileri yazın.

– Daha sonra kiraya veren ve kiracıya ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

– Kiralayan ile anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın.

– Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin.

– Kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun.

– Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha ğlıklı olur. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın.

– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

– Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır.

– Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2020 yılı Mayıs ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

– Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.