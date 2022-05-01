Türkiye’yi mayıs ayında yoğun bir ekonomi gündemi beklerken, gözler, Ramazan Bayramı sonrasında açıklanacak enflasyon, ihracat ve işsizlik verileri ile ay sonunda ilan edilecek büyüme verilerinde olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından 5 Mayıs’ta nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayacak. TÜFE martta aylık bazda yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kayıtlara geçmişti.

nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayacak. TÜFE martta aylık bazda yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı hafta Ticaret Bakanlığınca nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de açıklanması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığınca nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de açıklanması bekleniyor. Gelecek ay takip edilecek bir diğer veri olan işsizlik rakamları da 10 Mayıs’ta belli olacak. TÜİK, mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

belli olacak. TÜİK, mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. TÜİK, 16 Mayıs’ta da yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

da yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Yakından takip edilen ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksinin mart verileri de 13 Mayıs’ta duyurulacak. Sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış göstermişti.

duyurulacak. Sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış göstermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Mayıs’ta açıklayacak. Aynı gün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı ödemeler dengesine ilişkin verileri duyuracak.

Para Politikası Kurulu toplantısı 26 Mayıs’ta

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutmuştu.

gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutmuştu. TÜİK, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuna duyuracak. Söz konusu endeks, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerini almıştı.

Ayın son günü büyüme rakamları duyurulacak

Ayın son günü olan 31 Mayıs’ta ise TÜİK yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetmişti.

– 3600 ek gösterge sorununun çözümünde “mayıs” vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu personelinin 3600 ek gösterge sorununun çözümü için mayıs ayına işaret etmişti. Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mayısta gerekli müjdeleri kamuoyuyla paylaşabileceğini söylemişti.