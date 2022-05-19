İtalyan basınındaki haberlere göre, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Roma’ya gelen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) maymun çiçeği virüsüyle alakalı İtalya’daki durumu takip maksatlı uzmanlardan oluşan özel bir görev gücü oluşturduğu belirtildi.

“Ülkemizde alarm verilecek bir durum yok, her şey kontrol altında”

Sağlık Bakanlığının da bölgelerdeki yerel sağlık makamlarını maymun çiçeği vakalarına ilişkin uyardığı kaydedildi. ISS Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Anna Teresa Palamara, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, “Şu an için bizim ülkemizde alarm verilecek bir durum yok, her şey kontrol altında.” dedi.

G7 ülkeleri sağlık bakanları toplantısı için Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da gerek ulusal gerekse Avrupa gözlem ağları sayesinde konuya yüksek dikkatle yaklaştıklarını ifade etti.

İspanya ve Portekiz’de de virüs alarmı verilmişti

Orta ve Batı Afrika’da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, 18 Mayıs’ta İspanya’nın başkenti Madrid’de 8 vakada tespit edildiği açıklanmıştı.

Virüsün Avrupa’da ilk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs’ta Portekiz’de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 9 OLDU

Öte yandan İngiltere’de 2 maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs’tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 9’a çıktı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi. UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra’da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9’a yükseldiğini kaydetti.

ABD’DE 2022’NİN İLK VAKASI

ABD’de de 1 vaka tespit edildi. Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada’ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı.

Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, “hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını” ifade etti.

Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi. ABD’de bu yıl daha önce hiçbir “maymun çiçeği” vakası görülmezken 2021’de Texas ve Maryland’den Nijerya’ya seyahat etmiş 2 kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

İlk olarak 1970’lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.