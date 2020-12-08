Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Maç Çarşamba gününe (bugün) ertelendi.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

AA’nın aktardığı habere göre maçın 17. dakikasında Webo’nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

DEMBA BA’DAN HAKEME TEPKİ *

Başakşehirli futbolcu Demba Ba ise maç sırasında 4. hakeme tepki göstererek, “Beyaz birisi hakkında konuşurken ona ‘Beyaz insan’ demiyor, sadece ‘insan’ diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken ‘Siyah insan’ diyorsunuz ki?” dedi.

Demba Ba'nın isyanı: "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" 👏👏👏 pic.twitter.com/fW9jHtcSdg — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 8, 2020

DÖRDÜNCÜ HAKEM SAHADA KALIRSA MAÇA ÇIKMAYIZ *

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, “Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve ‘Atmalıyız.’ diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo’yu göstererek ‘Negro’ diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız.” diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ HAKEM MAÇTAN ALINDI *

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu’nun maçtan alındığını açıkladı.

PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENDİ *

TRTSpor’un haberine göre PSG-Medipol Başakşehir maçı bu akşam kaldığı yerden başlayacak. İstanbul Başakşehir’in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla ertelendi. Müsabaka, 9 Aralık Çarşamba (bugün) günü kaldığı yerden oynanacak.

PSG’DEN BAŞAKŞEHİR’İN PAYLAŞIMINA DESTEK *

Olay sonrası Medipol Başakşehir’in twitter hesabından ırkçılık karşıtı paylaşım yapıldı. PSG de resmi twitter hesabından Başakşehir’in gönderisini paylaştı.