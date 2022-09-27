Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen “Titan”, yakıt ikmali için Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen “Titan”, yakıt ikmali için Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.
Sürdürülebilirlikten geleceğin sektörlerine, global piyasalardan yeni nesil teknolojilere kadar birçok farklı alana yatırım imkânı sunan Yapı Kredi Portföy 20 yaşında!Daha fazla oku
Goldman Sachs Group'a göre Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını Ekim ve Aralık toplantılarında muhtemelen 75'er baz puan yükseltecek. Jeri Stehn...Daha fazla oku
Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onayladı. Polonya Bakanlar Kurulu, hanelerin...
İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ülkenin "ilk kadın" ve faşist lider...
Almanya'da geçen ay 88,6 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, enerji krizinin etkisiyle eylülde 84,3 puana gerileyerek Mayıs 2020'den...
Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya’da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor. Moskova Borsası...
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