Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına yapılan zamma ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Yalçın, “% 30,5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” dedi. Yalçın’ın mesajları şöyle:
- Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır.
- Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. “EK ZAM/İLAVE ÖDEME” teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için “seyyanen” olmasını istedik.
- Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5’lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, Ocak zammı olan %5’in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır
- Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5’lik bir artış olacaktır. % 30,5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir.
- Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
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