Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına yapılan zamma ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Yalçın, “% 30,5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” dedi. Yalçın’ın mesajları şöyle:

Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır.

Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. “EK ZAM/İLAVE ÖDEME” teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için “seyyanen” olmasını istedik.

Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5’lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, Ocak zammı olan %5’in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır

Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5’lik bir artış olacaktır. % 30,5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.