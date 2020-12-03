Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3’lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7’lik zam alacak. Kesin zam oranı ise 4 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonuyla belli olacak.

Memur ve emekli zammının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Memura yüzde 3 enflasyon zammı imkanı *

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4’lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02’lik enflasyon zammı alacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 7 zam *

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

Kesin zam oranı 4 Ocak’ta belli olacak *

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak’ta belli olacak. (NTV)