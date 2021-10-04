Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da ortaya çıktı. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için “enflasyon farkı zammı” imkanı oluştu.

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, Temmuz-Eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı.

Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.