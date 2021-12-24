Merkez Bankası, 3 Aralık’taki ikinci doğrudan müdahalede döviz satım miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık’ta doğrudan müdahale edildiğini duyurmuştu.

1 Aralık’ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Böylece 2 müdahalenin büyüklüğü toplam 1 milyar 348 milyon doları bulmuş oldu.