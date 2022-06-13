Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist, yazar Gazi Erçel vefat etti.

Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist, yazar Gazi Erçel vefat etti. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, geçen haftalar içinde yakalandığı COVID-19’a ilişkin evinde tedavi görüyordu.

Önceki gün rahatsızlığı artınca Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Erçel, dün geceyarısı itibari ile tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Erçel’in vefatı üzerine TCMB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Gazi Erçel kimdir?

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildi. 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etti.

Erçel İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermekteydi.