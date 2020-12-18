Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,47’den 14,18’e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 7,8867’den 7,7704’e düştü.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı.

Kasımda yüzde 0,74 olan aralık ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,90 oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,18’e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,77’den 10,84’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,20’den 9,24’e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,8867’den 7,7704’e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,4099’dan 8,3733’e indi.

Bir önceki anket döneminde 30,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,1 milyar dolardan 22,4 milyar dolara yükseldi.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 16,18 *

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 0,6’dan, 0,5 çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4’ten, 3,8’e indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 14,74’ten 16,07’ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 16,18 ve yüzde 13,18 olarak kayıtlara geçti.