Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 milyar TL’lik 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.” dendi.

Bloomberg HT Araştırma Müdürü Cumhur Örnek, Merkez Bankası’nın yaklaşık bir haftadan beri ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) yukarı çektiğini ve bir günlük aranın ardından, Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ortalama fonlama faizini yükseltici adımlarına bugün yeniden devam ettiği değerlendirmesinde bulundu. 14 Temmuz 2020 fonlama kompozisyonu üzerinden yapılan hesaplamalara göre AOFM’nin bugün %9,06’dan %9,13’e yükselebileceğini de sözlerine ekledi.