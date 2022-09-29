Türkiye’nin en büyük liman şehri Mersin, CNR Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. CNR Holding’in UND – Uluslararası Nakliyeciler Derneği, LODER – Lojistik Derneği, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın da destekleri ile hayata geçirdiği, yerli ve yabancı profesyoneller, yeni lojistik partnerleri ile buluşuyor.

Mersin’in, lojistik sektörünün yanı sıra sanayinin hemen her dalı için çok değerli bir şehir olduğunu dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Bu şehir, Akdeniz’in en değerli konumuna sahip. Dolayısıyla Mersin limanlarının doğru bir şekilde kullanımı, lojistiğin yanında çok sayıda sanayi dalı için de hayati değer taşıyor. Bu fuarı, Türkiye’nin en değerli liman şehri Mersin’de hayata geçirmemiz, şehrin ve bölgenin değerinden kaynaklanıyor. 4 günde binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuarda; A’dan Z’ye taşımacılık ve lojistik Hizmetlerinin tüm detayları yer alıyor. CNR Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuar’ında, iç piyasanın yanında özellikle yabancı sektör profesyonellerini fuar katılımcıları ile bir araya getirerek yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyoruz” dedi.

“Mersin’in lojistik geleceği çok parlak”

Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da şunları söyledi:

“CNR Holding, Mersin Lojistik Fuarı çok ciddi ve özverili bir şekilde çalıştı. Lojistik kelimesi Mersin için çok anlamlı. Dünyada lojistik denilince akla gelen şehirlerden biri Mersin’dir. Lojistik bizim için çok önemli. Dünyanın dört bir yanına giden yüklerin çoğu buradan geçiyor. Dünyanın her yerine yük taşıyabilme kapasitesine sahibiz. Ceyda hanımda bunu gördü. Pandemiden önce Ceyda Hanım dedi ki, Mersin’in lojistik geleceği çok parlak. Bu şehirde, şartlar ne olursa olsun lojistik fuarını yapacağım dedi ve yaptı. Bizlere çok önemli destekler verdi.”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise, “Mersin Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Lojistik ve taşımacılık sektörü ticaretin gelişmesi ve döviz girdisi için de çok önemli. Sektörün geleceğini yabancılara terk edemeyiz. Bu nedenle, Mersin’in ve ülkemizin geleceği için çok önemli olan Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı’nın acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Avrupa, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uzak ve Orta Doğu ülkelerinin yeni iş bağlantıları ve yeni ticaret rotaların keşfedileceği CNR Mersin Lojistik Fuarı’nda gerçekleşen olan B2B iş görüşmeleri, uzun soluklu iş anlaşmaları ile sonuçlanacak. Fuarın kapıları 1 Ekim’e kadar açık olacak.