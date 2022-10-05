4,5 ay süren hazırlık çalışmaları sonucunda Türkiye’nin İlk MES & MOM Satın Alma Rehberi, MES Komitesi tarafından tamamlandı.

Üretim Yürütme ve Yönetim Sistemleri Satın Alma Rehberinde MES & MOM’a geçmeden önce yapılması gereken hazırlıklar, seçiminde ve implementasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, akademisyenler, yönetim danışmanları ve deneyimli kullanıcıların görüşleriyle Türkiye’de faaliyet gösteren MES & MOM üreticileri ve çözüm ortakları yer alıyor.

Rehberde Ayrıca Türkiye’de ilk kez MES & MOM çözümlerinin özelliklerinin ve fonksiyonlarının yer aldığı karşılaştırmalı tablo da yer almaktadır ve MES & MOM yazılımları arayışında olan firmalar için tam bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

MES & MOM Satın Alma Rehberi, Capital / Ekonomist okuyucuları için Turkcell Dergilik’te 1 ay boyunca ulaşılabilir ve istenirse indirilebilir durumda olacaktır.