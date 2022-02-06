Facebook’un çatı şirketi Meta, sanal dünyalarında cinsel saldırı vakalarının bildirilmesinin ardından “kişisel sınır” özelliğini duyurdu.

Independent’ın aktardığı habere göre yeni özellik, kullanıcıların avatarlarının kişisel alanının, bir başka avatar tarafından işgal edilmesini engelliyor.

Ünlü teknoloji şirketi Metaverse’e verdiği önemi göstermek için Ekim 2021’de adını “Meta” diye değiştirmişti. Ancak platformlarda bazı kullanıcılar avatarlarının tacize uğradığını belirtmişti. Meta’nın sahibi olduğu sanal gerçeklik şirketi Oculus’ın ürettiği Quest gözlükleriyle erişilebilen Horizon Worlds’ün kapalı betasına katılan bir kadın, platformda uğradığı tacizi anlatmıştı. Bir başka kullanıcı da kısa bir süre önce avatarının cinsel saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Meta, iki platforma da kişisel sınır getirildiğini açıkladı.

Meta’da Horizon Worlds başkan yardımcısı koltuğunda oturan Vivek Sharma, kişisel sınırın varsayılan özellik kapsamında olduğunu söyledi ve “Birisi kişisel sınırınıza girmeye çalışırsa, sınıra ulaşıldığında sistem ileriye doğru hareketi durduracak” dedi. Sharma, kullanıcıların kendi kişisel sınırını belirleyebilmesi üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan kullanıcıların özelliğe rağmen yumruk tokuşturabileceği veya beşlik çakabilecekleri açıklandı.