Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 100 sözleşmeli personel alımı yapacak.

MGM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemiyle 89 mühendis ve 11 büro personeli olmak üzere 100 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde bugün yayımlanacak. Tercih işlemlerinde 6 Eylül 2020’de yapılan KPSS sonuçları kullanılacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 2 Kasım’a kadar Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacak. İlgili sınav puanı en az 50 olan adaylar tercih yapabilecek.