Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bugün 14:00 ile 22:00 saatleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlarının neden olabileceği ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı.
Uyarı yapılan iller;
Afyonkarahisar
Antalya
Aydın
Burdur
Denizli
Isparta
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
Sarı kod uyarısı nedir?
Hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu; meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.
🔊Meteorolojik Uyarı
08.08.2022 Günü İç Ege ve Batı Akdeniz'in İç Kesimlerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @ManisaValiligi @TC_UsakValiligi @AfyonValiligi @DenizliValiligi @ISPARTAVALILIK @Burdurvalilik @KutahyaValiligi @IzmirValiligi @AydinValiligi pic.twitter.com/SCdsuKgikc
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 7, 2022
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