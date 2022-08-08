Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bugün 14:00 ile 22:00 saatleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlarının neden olabileceği ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Uyarı yapılan iller;

Afyonkarahisar

Antalya

Aydın

Burdur

Denizli

Isparta

İzmir

Kütahya

Manisa

Muğla

Uşak

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu; meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.