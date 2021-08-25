Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı… Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı bugünden (perşembe) itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı itibaren artış gösterecek.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Durumu

(26 Ağustos -01 Eylül 2021)

Hava sıcaklıklarının artarak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/zTDqyT9OHM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 25, 2021

Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul’da 31-33, Ankara’da 34-37, İzmir’de 34-35, Samsun’da 29-31, Rize’de 28-31, Konya’da 34-36, Kayseri’de 36-39, Kahramanmaraş’ta 38-41, Erzurum’da 29-33, Elazığ’da 37-41, Diyarbakır’da 39-42, Gaziantep’te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

SICAK HAVA NE KADAR SÜRECEK?

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. AA