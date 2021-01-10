Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu raporuna göre Türkiye geneli yeni haftada soğuk havanın etkisi altına giriyor; sağanak ve kar yağışı geliyor. Tahminlere göre İstanbul’a da cuma günü karla karışık yağmur düşebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini yayınladı. 11-17 Ocak için hazırlanan tahminlere göre “Hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi” beklenir.

Rapora göre yurdun büyük bölümünde sağanak, bazı illerde ise kar yağışları görülecek. Tahminlere göre özellikle perşembe gününden itibaren yurdun pek çok bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.