Şehirlerarası otobüs firması Metro Turizm satılıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET’in tüm paylarının satılması için değerleme yapılacağı ve değer tespitinin ardından satış işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET’in tüm paylarının satılması için değerleme yapılacağı ve değer tespitinin ardından Satış işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada;

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13.04.2022 tarihli kararı ile;

1- Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu 100.000.000 TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 Adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine,

2-Değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına, Karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

“MEPET’TEKİ PAY ARTTI”

Bu arada Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in MEPET’teki payı arttı. Şirketin, 13 Nisan 2022 tarihli KAP açıklamasında, “Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 2.92 – 3.01 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 13.04.2022 tarihi itibariyle % 44.62 olmuştur.” denildi.