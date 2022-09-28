Türkiye’den konut almak için pek çok yabancı gözünü Türkiye’ye dikmişken, Türkler de dolar getirisi için Amerika’daki emlak projelerine ilgi gösteriyor. Amerika’da faaliyet gösteren emlak broker şirketi International Realty Group’un ortağı Giovanna Guzman, Miami’nin emlak yatırımı için ABD’nin en gözde şehirleri arasına girdiğini ve Türklerin de özellikle Miami’den konut aldığını söylüyor.

Son yıllarda Türkiye’den konut alan yabancı sayısı arttığı gibi, Türk vatandaşlarının yurt dışında konut satın alma eğilimi de yükselişte. TL’deki değer kaybı, kiralara gelen yüzde 25 zam limiti emlak yatırımı yapmak isteyenleri döviz bazında kira getirecek yurtdışındaki mülkelere yönlendiriyor. AB ülkelerinin yanı sıra özellikle ABD, Türk emlak yatırımcılarının merceğinde. Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı’nın ortak olduğu emlak broker şirketi İnternational Realty Group’un (IRG) Amerika’da emlak almak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcıları ülkedeki fırsatlarla buluşturan bir şirket.

Şirketin yöneticileri bu hafta Türkiye’ye gelerek, bir basın toplantısı düzenledi. Florida’nın gelir vergisi olmayan bir eyalet olması nedeniyle çok fazla tercih edildiğine değinen Guzman, her gün yaklaşık 1000 kişinin Florida’ya taşındığının altını çizdi. Miami’de pek çok şehir projesinin hayata geçtiğine de vurgu yapan Guzman, Türk emlak yatırımcıları için bu şehirde farklı fırsatlar olduğunun da üzerinde durdu.

GELİR TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

ABD’ye yapılan emlak yatırımlarında paranın tekrar Türkiye’ye döndüğü farkındalığının birçok kişide bulunmadığını söyleyen Giovanna Guzman, konunun üzerinde durarak aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

“Gayrimenkule yatırım yaptığınızda bu size bir güvence sağlıyor. Paranızı uzun vadeli güvenli bir limana bağlıyorsunuz. ABD doları çok güçlü bir para birimine sahip, bu anlamda ABD, yatırım konusunda diğer ülkelerden daha fazla öne çıkan bir ülke. Gayrimenkul diğer varlıklara kıyasla çok somut ve garantisi yüksek bir alan. Türkiye’den ABD’ye para gönderiliyor, yatırım yapılıyor, para Türkiye’den çıkıyor diye düşünenler olabilir ama yaptığınız yatırımın karşılığı, geliri Türkiye’ye geri geliyor. Dolayısıyla her ne kadar ABD’ye para gönderiyorsunuz gibi algılansa da bunun dönüşü kendi ülkenize Türkiye’ye oluyor.”

MİAMİ YÜKSELİŞTE

Miami şehrinde, Miami Brickell, Dontown, Midtown, South Beach, North Beach ve Sunny Isles’te 30-35 civarında projenin yapımının devam ettiğini anlatan Guzman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Miami, tarihinin en hareketli emlak piyasası dönemlerinden birini yaşıyor. Miami’ye bir çok lüks proje geliyor. Ultra lüks projelerin yanı sıra süreli kiralama, uzun ya da kısa süreli kiralama imkanı sunan projeler de mevcut. The Elser de bunlardan biri. Ve hızla tükeniyor.”

Miami’deki projelerin büyük bir çoğunluğunun daha topraktan satıldığını belirten Cengiz Bayırlı ise “Bizimle yola çıktığınızda projeyle ilgili tüm adımları biliyorsunuz. Hiçbir sürpriz ile karşılaşmıyorsunuz. 1 milyon dolarlık dairenin bir ödeme planı oluyor. Paranın maksimum yüzde 50’sini önümüzdeki iki veya üç yıl içerisinde ödüyorsunuz. Aralarda ödeme olmadan altı aylık ya da yıllık periyotlarla. Bu para tapu dairesinin yediemin hesabına gidiyor. İnşaat sahibi daireyi bitirdikten sonra siz daireyi görüyorsunuz onayladığınızda tapu dairesindeki parayı inşaat sahibi alabiliyor. Çok güvenli bir sistem. Özellikle topraktan girilen projeler için bu çok büyük avantaj” dedi.

GETİRİ NASIL?

Peki Miami’de ev almak kolay mı? Gelir vergisi olmayan bir eyalet olan Florida’da nasıl konut sahibi olunacağını ve yatırım için alınan konutlarda kiracıyla ilişkilerin nasıl yönetilebileceği konusunda ise Entra Consulting Direktörü Ricardo Colmenter şöyle konuştu:

“Florida da emlak sahibi olmanız için vizeniz olmasına gerek yok. 500 bin dolarlık daireye 250 bin dolar yatırarak, geri kalanını da Mortgage kullanarak alabiliyorsunuz. Daireyi günlük veya aylık kiraya verebilirsiniz. 500 bin dolarlık bir dairenin getirisi projeye ve lokasyona bağlı aylık 3 bin ila 7 bin dolar arasında değişiyor. Hem kira geliri, hem oturum için avantaj sunuyor Miami. ”