Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 18. Olağan Genel Kurulu, Maltepe’de organize edilen programda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına, mevcut Başkan S. Emre Gencer seçildi. Rusya pazarındaki sorunlara dikkat çeen Emre Gencer, makine ihtisas fuarı gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Makina sektöründe yerli makina üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makina üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) 18. Olağan Genel Kurulu, Maltepe’de gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

“Küresel ölçekte makina ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor”

Programda konuşan Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, “Ana pazarımız Avrupa’da etkinliğimizi sürdürebilmemiz için AB müktesebatına uyumda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Makina sektöründe, mutlaka küresel ölçekte ön plana çıkacak nitelikte bir makina ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor. Avrupa’daki örneklerinden de biliyoruz ki bunu ancak devlet politikası ve desteğiyle başarabiliriz. Ayrıca üyesi olduğumuz üç büyük uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde, Türk makina sanayini yeni sekretarya yapısıyla daha etkin bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Tedbir almakta geç kalmamalıyız”

“Makine ihracatımızda en yüksek gelişme potansiyeli olan Rusya pazarında, giderek sıkılaştırılan ambargo kararları sonucunda sorunlar yaşanmaya başlamıştır” diye konuşan Gencer, “Bu daralmanın, ülkemizin yaptırımlara uymayacağını resmen açıklamasına rağmen gerçekleşmesi önemli bir sinyaldir. Geçtiğimiz yıllarda bazı komşularımıza uygulanan yaptırımların ileri aşamasında, ihracatçı firmalarımızın bankacılık sistemi üzerinden ticaret yapamadıkları unutulmamalıdır. Aynı gelişmenin Rusya’yla da yaşanmaması için tedbir almakta geç kalmamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Kamu otoriteleri ile etkin bir diyalog geliştirdik”

Sektörün güncel sorun ve talepleri ile ilgili olarak kamu otoriteleri ile etkin bir diyalog geliştirdiklerini ve ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayan Gencer, ”Türk Eximbank kredilerinin, Avrupalı ECA’ların (İhracat Kredi Kuruluşları) yurtdışı satışlarda sağladıkları alıcı ve satıcı krediler ile rekabet edecek vade ve faiz yapısına kavuşturulması, makine yatırımları için yabancı firma ve markaların satın alınmasını da kapsayan ‘soft loan’ nitelikli finansman sağlanması, piyasa denetim ve gözetiminde MİB ile ilgili kamu otoritesi arasında yapılan işbirliğinin kurumsallaştırılması, kamu alımlarında TURQUM sertifikasyon sisteminin zorunlu kılınması başlıklarını burada özetleyebiliriz” dedi.