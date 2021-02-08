Türkiye, geçen ay miktar bazında en fazla ihracat artışını ABD’de kaydetti. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ise Almanya’ya oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, geçen ay miktar bazında en fazla artışını ABD’ye yapılan ihracatta kaydetti. ABD’ye ihracat, Ocak 2021’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla 170 milyon 420 bin dolar artarak 810 milyon 247 bin dolara yükseldi.

Miktar bazında ihracat artışında ABD’yi, Lübnan, Fransa, Almanya ve Peru takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin dış satımı Lübnan’a 72 milyon 999 bin dolar artarak 141 milyon 371 bin dolara, Fransa’ya 70 milyon 807 bin dolar artışla 688 milyon 837 bin dolara, Almanya’ya 50 milyon 562 bin dolar yükselerek 1 milyar 318 milyon 968 bin dolara, Peru’ya 47 milyon 663 bin dolar artarak 56 milyon 392 bin dolara çıktı.

Miktar bazında en fazla azalış Suudi Arabistan’da

Verilere göre, Türkiye’nin ihracatında ocakta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan’da kaydedildi. Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracat, söz konusu dönemde, 205 milyon 319 bin dolar düşüşle 16 milyon 591 bin dolara geriledi.

Türkiye’nin ihracatı, söz konusu dönemde, Hollanda’ya 100 milyon 179 bin dolar azalarak 370 milyon 681 bin dolar, Irak’a 56 milyon 79 bin dolar düşüşle 565 milyon 800 bin dolar, Norveç’e 53 milyon 882 bin dolar gerileme ile 25 milyon 16 bin dolar ve Belçika’ya 51 milyon 846 bin dolar azalışla 257 milyon 309 bin dolar oldu.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Türkiye, ocak ayında en fazla dış satımı Almanya’ya gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’ya 1 milyar 318 milyon 968 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya’yı, 810 milyon 366 bin dolarla İtalya, 810 milyon 247 bin dolarla ABD, 784 milyon 397 bin dolarla Birleşik Krallık ve 688 milyon 837 bin dolarla Fransa izledi.