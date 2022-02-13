Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen resim sergisinde yer alan dünyaca ünlü ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın “Üç Figür” tablosu Aralık 2021’de hasar görmüştü. Tretyakov Devlet Galerisi’ne ait tablodaki 3 figürün üzerinde tükenmez kalemle göz çizildiği ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin polise başvurulmasının ardından şubatta soruşturma başlatıldı. Tablodaki figürlere göz çizen şüphelinin güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Tablonun, yaklaşık 3 bin 350 dolar (250 bin ruble) değerinde hasar gördüğü ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. “Üç Figür” tablosunun yaklaşık 1 milyon dolar (74 milyon 900 bin ruble) değerinde olduğu belirtiliyor.

KENDİSİNİ ‘GENÇLERE İNANDIM’ DİYE SAVUNDU

Rus basınında yer alan haberlere göre 63 yaşındaki güvenlik görevlisi tabloların Moskova’dan getirildiğini ve çok pahalı olduğunu bilmediğini iddia etti ve kendisini şu sözlerle savundu:

“Yeltsin Merkezi’ndeki mesaim sırasında 16-17 yaşlarındaki bir grup genç ‘Üç Figür’ isimli tablo hakkındaki konuşuyordu. Tabloda neden hiç göz, ağız ve güzellik bulunmadığını tartışıyorlardı. Grupta kızlar da vardı, “Burada çalışıyorsunuz, göz çizsenize” dediler. Tablonun onların çalışması olup olmadığını sordum. Evet dediler. Bana tükenmez kalem verdiler. Ben de gözleri çizdim. Onların çocukluk resimleri olduğunu sandım. Yaptığım ahmaklık. Keşke bunun o çocukların çalışmaları olmadığını bilseydim.

Hakkında soruşturma başlatılan güvenlik görevlisi para cezası ya da hapis cezası alabilir.