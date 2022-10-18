Modern pazarlamanın gelişmesini amaçlayan MMA’nın (Mobile Marketing Association-Mobil Pazarlama Birliği) bu mecradaki yenilikçi, yaratıcı ve başarılı kampanyaları ödüllendirildiği SMARTIES 2022 için başvurular sona ermek üzere. Bu yıl PunchBBDO Strateji Bölüm Başkanı Yelda Aktuna’nın Jüri Başkanlığını yürüttüğü yarışmanın kazananları 5 Aralık akşamı yapılacak gala gecesinde ödüllendirilecek.

İnovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren dünyadaki tek modern-mobil pazarlama ödül programı olan ve MMA (Mobil Pazarlama Birliği-Mobile Marketing Association) tarafından kurgulanan SMARTIES’de, bu yıl da pazarlama liderleri ve endüstri duayenlerinden oluşan jüri, mobil dünyada heyecan verici kampanyaları ve bunu yaratan başarılı ekipleri seçecek.

PunchBBDO Strateji Bölüm Başkanı Yelda Aktuna’nın jüri başkanlığında 29 Ekim – 10 Kasım arasında yapılacak online değerlendirme sürecinde belirlenecek ekiplere 5 Aralık akşamı yapılan gala gecesinde ödülleri verilecek.

Haziran 2022-Eylül 2022 aralığında yayınlanan kampanyaların yarışacağı SMARTIES 2022’de bu yıl ana kategori başlıklarının tümü yeniden şekillenirken, Web 3.0, e-ticaret pazarlama gibi yeni kategorilerde de değerlendirme yapılacak.

SMARTIES 2022’e yapılan başvuru sürecinin tamamlanması için belirtilen tarihin gelen yoğun talep üzerine 28 Ekim’e kadar uzatıldığını belirten MMA SMARTIES 2022 Jüri Başkanı Yelda Aktuna, 29 Ekim’den başlayarak finale kalan başvuruların 10 Kasım’a kadar jüri tarafından değerlendirileceğinin altını çizdi.

Son yıllarda dijital reklam harcamaları içinde mobilin payının sürekli olarak arttığını belirten Aktuna, “Bugün dijital medya yatırımlarının yüzde 70’inden fazlası mobil. Mobil medya yatırımı 2021 sonu itibariyle 13.7 milyar TL’ye yükseldi. Dijitalde çok zaman geçiren bireylerin davranışları markaların pazarlama çalışmaları için yol gösterici oluyor. Bu alandaki yaratıcı ve başarılı reklamların çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu ödül programıyla hedefimiz de başarılı işleri ve ekipleri onurlandırmak” diye konuştu.

SMARTIES 2022 Jürisinde yer alacak isimler ise şöyle: