Mobilexpress CEO’su Y. Emre Güzer, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Özellikle T.C. Merkez Bankası’nın yeni anlayışı ve peş peşe gerçekleştirdiği yeni düzenlemelerle birlikte, işletmelerin uzun yıllar içinde ve türlü zorluklarla geldikleri noktalara yeni nesil Fintech’lerin 2-3 yıl içinde ve daha sürdürülebilir büyümeyle ulaşacağını öngörüyoruz. Açık Bankacılık, PSD2, yeni nesil ödeme sistemleri ve 360 derece sunulacak çözümler gerek bankacılık sistemlerine ulaşamamış işletme ve kullanıcılara gerekse işlerini iyileştirmek isteyen işletmelere fayda sağlayacak. Üstelik bankalar da bu noktalara birlikte gitmek anlamında yıllar içinde daha işbirlikçi davranmaya başladı. Biz de bu yatırım ile birlikte Mobilexpress ismini ve servislerini yeni ayağa kaldıracağımız markamızın kodunda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta en başından itibaren yanımızda olan ortaklarım, ekibim ve böyle bir dönemde bir an olsun geri adım atmayan, bize inanan Collective Spark ekibine teşekkür ederim.”

İşlem adedini 10 katına çıkarabilecek altyapı hazır

Mobilexpress CTO’su Murat Tural, Mobilexpress olarak halihazırda aylık 10 milyon olarak gerçekleşen işlem adedini tam 10 katına çıkarabilecekleri teknolojik altyapının ve servislerin hazır olduğunu vurgulayarak “Daha önce sınırlı sayıda işletme için kullandığımız servislerimizi Türkiye’nin her yerinden işletmelerin ulaşabileceği bir hale getirdik. Arkamıza aldığımız bu rüzgarla birlikte yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleriyle de tüm ödemelere dokunabilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Mobilexpress CPO’su Erhan Ula da şöyle konuştu:

“Ödeme sistemleri teknolojilerinde Avrupa ve Amerika’nın çok önünde olmamıza rağmen işletmeleri daha fazla kullanıcıya, daha uygun şartlarla ulaştırabilecek yeterli ödeme argumanımız yok. Kredi kartı ve debit kart cenneti diyebileceğimiz bir ülke olmamız, bu alternatif kabiliyetlerimizin yeteri kadar gelişememesine sebep oldu. Yeni dönemde Mobilexpress olarak hem mevcut ödeme yöntemlerini hem de yeni geliştireceğimiz yöntemleri birbirleri arasında konuşturacak, bu vesileyle işletmelerimizin ve temas ettiğimiz kullanıcıların verimliliğini artıracağız.”

Collective Spark Fonu kurucu ortaklarından Görkem Oktay ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Türkiye’deki fintech ekosistemi, bankacılık sektörünün güçlü yapısına paralel olarak önemli alanlarda teknolojik çözümler üreten girişimler ile gelişimini sürdürüyor. Bu noktada Mobilexpress, kuruluşundan bu yana güçlü alt yapısıyla, ekibiyle ve teknolojik servis sağlayıcı olarak birçok önemli e-ticaret oyuncusuna sunduğu alternatif çözümlerle fintech alanında başarılı bir oyuncu olarak konumlanmış durumda. Collective Spark olarak, ülkemizde gösterdiği başarıyı yurt dışına açılarak sürdürme potansiyeli barındıran Mobilexpress ekibini bu yatırım turunda desteklemekten ve mevcut fonumuzun odaklandığı alanlardan olan fintech’te bir yatırımı daha tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.