Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) tüm Türkiye’yi kapsayacak sektör buluşmaları etkinliği için geri sayıma başladı. Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden; İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl’de yapılması planlanan buluşmaların startı ise Eylül ayında Kayseri’de verilecek.

Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren MOYSAD, Eylül ayında start vereceği “Mobilya Sektör Buluşmaları”nda sektörünün geleceğini mercek altına alacak.

Tüm bileşenler bir arada yer alacak

Mobilyanın vücut bulduğu; kumaştan kauçuğa, yaydan süngere kadar olan tüm bileşenlere yönelik sektörün en ince detaylarına kadar masaya yatırılarak inceleneceği etkinliklerde sorun ve çözüm önerileri ile birlikte sektörün bir üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Ünlü isimlerin moderatörlüğünde İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl’de düzenlenecek olan sektör buluşmalarında ilgili merkezlerde mobilyaya hayat veren sektörün öncü firma ve markaları paneller serisinde bir araya gelirken ikili görüşmelerle de olası iş birliklerini değerlendirme imkânı bulacak.

İlk durak Kayseri

Eylül ayından başlayarak, her ay bir bölgede yapılacak sektör buluşmalarının ilki Kayseri’de düzenlenirken, Ekim’de İnegöl, Kasım’da Ankara, Aralık’ta İzmir ve Ocak ayında da İstanbul söz konusu buluşmalara ev sahipliği yapacak. Sektör dernekleri, ticaret ve sanayi odaları ve bölgedeki Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliklerinin yapılacağı buluşmalar kapsamında sektörün tüm sorunlarına da çözüm yolları aranacak.