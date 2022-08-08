2023 yılı için 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisi bulunan Türk mobilya sektörü, yurtiçinde de franchise şubeler açarak yeni girişimcileri ekosisteme dahil ediyor. Mobilya mağazası girişimciliğinde franchise giriş bedeli alınmazken, yüksek kâr marjlarıyla çalışılıyor.

24 Temmuz – 6 Ağustos 2022 tarihli sayıdan

Türkiye mobilya sektörü açısından 2021 yılı e-ticaret anlamında büyüme yılı oldu. 2022’de hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olan Türk mobilya sektörü, 2023 yılı için ise 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisi ile dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ise ilk beş büyük mobilya ihracatçı ülkeleri arasında olmayı hedefliyor.

Dünya mobilya sektörünün en güçlü üretici ülkeleri sıralamasında ilk üçte yer alan Türkiye mobilya sektörü, 2022 yılının ilk beş ayında 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Türk mobilyasını 200 ülkeye ulaştıran sektör, pandemi sonrası küresel ticarette de ciddi artış bekliyor. Avrupa ve ABD pazarlarının sıkışması, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş gibi sorunlar mobilya ihracatçısı ülkeleri Türkiye pazarına yöneltiyor, bu da sektörde ciddi bir hacim artışının yaşanacağına işaret ediyor.

Türkiye mobilya sektörü, dünya mobilya pazarından yüzde 2,2’lik pay alıyor. Mobilya ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 arttığı ifade edilirken Türkiye en çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında ilk beşte yer alıyor.

ABD ÜÇÜNCÜ PAZAR OLDU

Dünya ticaretinden daha fazla pay alan mobilya sektörünün, ilk 10 ihracat pazarının dokuzunu gelişmiş ülkeler oluşturuyor. 10 yıl önce ihracatın neredeyse sıfır olduğu ABD’nin bugün Türkiye’nin üçüncü büyük ihracat pazarı olduğu belirtiliyor.

Sektör ihracatta büyürken, iç pazarda da büyümesini sürdürüyor. Mobilya sektörünün önde gelen markaları franchise vererek, yeni girişimcileri de ekosisteme dahil etmeye devam ediyor.

Bayilik modeline daha yakın olan mobilya mağazası girişimciliğinde franchise giriş bedeli alınmazken, yüksek kâr marjlarıyla çalışılıyor. Haberimizde yedi markanın franchise koşullarını ve büyüme planlarını araştırdık.

30 MAĞAZA AÇACAK

200 franchise şubesi bulunan Kelebek Mobilya, öncelikle yurtiçinde stratejik önemi olan illerde mağaza sayısını artırmayı planlıyor.

2023 yılına kadar ulusal ve uluslararası arenada 30 yeni mağazayı açmayı planladıklarını ifade eden Doğanlar Mobilya Grubu CEOsu İsmail Doğan, öncelikli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Amasya, Karabük, Zonguldak ve Gümüşhane’yi hedeflediklerini söylüyor. Franchise giriş bedelinin alınmadığı bu iş modelinde bir mağazanın yatırım bedeli metrekareye göre değişkenlik gösteriyor.

Şubeler için aylık 1 milyon TL ve üzerinde ciro hedefi bulunuyor. Royalty bedeli alınmazken, kâr marjı da yüzde 35 ile 50 arasında değişiyor. Doğan, “Franchise girişimcilerinden en büyük beklentimiz markanın imajını tüketicilere doğru aktarmak. Ayrıca girişimci ruha sahip ve insani ilişkileri kuvvetli bireyler olmasını da bekliyoruz” diyor.

GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR

Alanında İnegöl’ün ihracat rekortmeni olan Weltew Home, 123 franchise şubesiyle faaliyet gösteriyor. Bu yılın sonuna kadar 17 franchise şube daha açmayı planladıklarını söyleyen Weltew Home İcra Kurulu Üyesi Akın Can, yeni mağazalarını Ankara, İstanbul, Bursa, Trabzon, Konya, Çorum, Eskişehir, Erzincan ve Osmaniye’ye açmayı planladıklarını belirtiyor. Franchise giriş bedeli alınmıyor.

Bayilik için gerekli yatırım maliyet bütçesinin yönetimi yatırımcının sorumluluğuna bırakılıyor. Bir şube için toplam yatırım maliyeti ise yaklaşık 1 milyon TL olarak ifade ediliyor. Şubeler için aylık 750 bin TL ciro hedefleniyor. Yüzde 60 kâr marjı ile çalışılıyor.

Royalty de talep etmediklerini kaydeden Can, “Gerekli yatırım sermaye gücü ve müşteri odaklı çalışma prensiplerine sahip, ekip yönetiminde deneyimli, iletişime açık, analitik düşünmeye yatkın, gelişen perakendecilik faaliyetlerine kendisini uyarlayabilecek vizyona sahip girişimciler yatırımcılarda aradığımız başlıca özellikler” diyor.

1 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

173 adet franchise şubesi bulunan Doğtaş, franchise giriş bedeli için herhangi bir ücret talep etmiyor. Lokasyona göre, birtakım özel destek paketleri sunduklarını söyleyen Doğtaş iş Geliştirme Direktörü Hikmet Özsalmanlı, bir şube için toplam tadilat dekorasyon yatırımının metrekare başına bin 500 TL olduğu bilgisini veriyor.

Şubeler için aylık 1 milyon TL ciro hedefi bulunuyor. Kâr marjı ise dönemsel olarak yüzde 35 ile 45 arasında değişiklik gösteriyor.

Royalty almadıklarını vurgulayan Özsalmanlı, “Bayilerimizde başlıca aradığımız özellikler; girişimci bir ruha sahip olması, insan ilişkilerini iyi yönetebilmesi, sektörü ve hizmet sektörünün gerekliliklerine vakıf olması diyebiliriz” diye konuşuyor.

ASLI ÖZSOY YATAŞ GRUP SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU GEN. MÜDÜR YARD. “MARKAYI TEMSİL KABİLİYETİ ARIYORUZ”

“Franchise giriş bedeli almıyoruz. Yatırımcı mimari yatırım maliyetini üstlenerek mağazayı açabiliyor. Mağaza açılış ve yatırım sürecinde Yataş Grup olarak farklı konularda yatırımcımıza destek sağlamaya devam ediyoruz. Aylık ciro hedefi bulunan lokasyona yapılan fizibilite çalışmalarına göre her markamız için değişiklik gösteriyor.

Kâr marjımız da mağazanın lokasyonu ve yatırım maliyetine göre yüzde 50 ile 60 arasında değişkenlik gösteriyor. Herhangi bir royalty bedeli almıyoruz. Öncelikli olarak yatırımcı adayının sektörel tecrübesi ve markamızı temsil kabiliyeti bizim için önem taşıyor. Ayrıca temel olarak yatırım lokasyonu, mağaza büyüklüğü, teknolojik altyapı ve sermaye gücü gibi kriterleri de arıyoruz.”