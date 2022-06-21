Capital Dergisi tarafından 21.’si düzenlenen “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni geçtiğimiz günlerde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi.

Capital Dergisi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda mobilya sektörünün en beğenilen şirketi Çilek Mobilya oldu.

İş dünyasından liderlerin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde Çilek Mobilya adına ödülü, Çilek Mobilya Genel Müdürü Murat Bulca aldı. Yaptığımız çalışmaların ödüle layık görülmesi bizim için gurur verici diyen Bulca, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması

Capital Dergisi’nin 21 yıldır sürdürdüğü İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması, en beğenilen 20 şirketin yanı sıra her sektörde en beğenilen ilk 3 şirketi de belirliyor. Bu kapsamda “En Beğenilen Şirketler” araştırması online (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştiriliyor. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri, tüm iş dünyasının temsilcilerinin görüşleriyle belirlenirken, sektörlerin en beğenilen şirketleri ise ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleriyle belirleniyor.