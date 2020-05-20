İç pazar büyüklüğü 50 milyar TL’ye ulaşan mobilya sektörü Türkiye’nin hem üretici hem de ihracatçı sektörleri arasında yer alıyor.

Doğrudan 300 bin kişiyi istihdam eden sektör, 2019’da 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2020’de ihracatta 4,5 milyar dolarlık iç pazarda ise 60 milyar TL’lik hedef koyan sektör, pek çok sektör gibi koronavirüs salgınından olumsuz etkilendi.

Bu süreci en az hasarla atlatmayı hedefleyen mobilya üreticileri, farklı stratejiler geliştirmeye odaklandı. Şirketler e-ticaretten sanal turlara hatta mağazayı ziyaret etmek isteyen müşteriler için özel servislere kadar pek çok farklı uygulama hayata geçirdi.

Bazı şirketler evden çalışmaya uygun mobilya tasarımlarına yönelirken bazıları ise hijyen temalı inovatif ürünlere ağırlık verdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.