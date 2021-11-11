Modacı Bahar Korçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kariyer hayatı boyunca Tarkan, Sezen Aksu ve Demet Akbağ’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 57 yaşındaki Korçan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri’nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.