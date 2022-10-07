Hızlı modanın yerini ‘doğa dostu’ moda almaya başladı. Hem iklim krizi hem tüketici beklentileri şirketleri doğa dostu ürünlere yönlendirdi.

Şirketler elma kabuğundan deri, pet şişeden tişört, fındık kabuğundan düğme gibi ürünlere yatırım yapıyor. Bu koleksiyonların raflardaki payı artıyor.

Son 15 yıldır hazır giyim sektörüne yön veren hızlı moda akımı pandeminin de etkisiyle dönüşüyor. Giysi üretiminin iki kat artmasına, bir kıyafetin kullanılma süresinin ise yüzde 36 azalmasına neden olan hızlı moda akımı, yerini sürdürülebilir modaya bırakmaya başladı.

Pandemiyle tüketicilerin doğa dostu ürünlere yönelmesi tekstil hazır giyim sektöründe rüzgarın yönünü değiştirdi. Hazır giyim ve tekstil şirketleri, çevre dostu ham maddelere ve sürdürülebilir teknolojilere yöneldi.

Şirketler, elma kabuğundan deri, pet şişeden tişört, fındık kabuğundan düğme gibi ürünler geliştirirken doğa dostu koleksiyonların raflardaki payı hızla artıyor.

Bu şirketlerden biri olan Mavi, 2019 yılında hayata geçirdiği sürdürülebilir ürün koleksiyonu All Blue’nun ciro içindeki payını yüzde 9,7’ye yükseltti.

Şirket, 2030 yılında tüm denim koleksiyonunu doğa dostu All Blue ürünlerinden oluşturmayı hedefliyor ve ürünlerde kullanılan pamuğun yüzde 100’ünü sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.

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