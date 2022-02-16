Moderna CEO’su Stéphane Bancel COVID-19 pandemisinin son aşamalarında olduğunu önermenin ‘makul’ olduğunu söylüyor.
Business Insider’ın haberine göre Çarşamba günü pandeminin son aşamalarında olduğuna inanıp inanmadığı sorusunu yanıtlayan Bancel, “Bence bu makul bir senaryo” dedi.
Bancel, virüsün geliştikçe “giderek daha az öldürücü” hale gelme olasılığının “yaklaşık %80” olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bancel yine de elli yaşından büyüklerin ve ciddi hastalık riski yüksek olanların her yıl COVID-19’a karşı güçlendirilmesini bekliyor.
‘BU VİRÜS GRİP GİBİ SONSUZA KADAR KALACAK’
Bancel, “Bu virüs, grip gibi sonsuza kadar insanlarla birlikte kalacak ve biz de onunla yaşamak zorunda kalacağız” dedi.
Ancak Bancel, bir sonraki mutasyonun virüsü Omicron varyantından daha öldürücü hale getirebileceği yönünde – %20’de sabitlediği – bir şansın kaldığı konusunda uyardı.
“Omicron’un çok öldürücü olmadığı için bir dünya olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum, ancak yine de gezegenin her yerinde her gün binlerce insan ölüyor” dedi.
UZMANLAR TEMKİNLİ, UYARIYOR
- University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux ise COVID-19’a neden olan virüsün doğası gereği daha az öldürücü olmak için mutasyona uğradığına dair “anlamlı bir teori” olmadığı görüşünde.
- Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Ashish Jha ise gelecekteki varyantların daha az öldürücü olacağının “garantisinin” olmadığını söyledi. Jha, “Büyük bir artış ölümcül olabilir” dedi ve gelecekteki herhangi bir varyanttan önce daha fazla insanın aşılanmasına odaklanılması gerektiğini söylüyor.
- Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Ocak ayı sonlarında , Omicron’un pandemi sırasında ortaya çıkan son varyant olacağını düşünmenin veya “oyunun sonundayız” varsayımının “tehlikeli” olduğu konusunda uyarmıştı: COVID-19 ile yaşamayı öğrenmek, “evrimini kontrol edemediğimiz veya tahmin edemediğimiz bir virüs üzerinde kumar oynuyoruz” anlamına gelemez.
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