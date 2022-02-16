Moderna CEO’su Stéphane Bancel COVID-19 pandemisinin son aşamalarında olduğunu önermenin ‘makul’ olduğunu söylüyor.

Business Insider’ın haberine göre Çarşamba günü pandeminin son aşamalarında olduğuna inanıp inanmadığı sorusunu yanıtlayan Bancel, “Bence bu makul bir senaryo” dedi.

Bancel, virüsün geliştikçe “giderek daha az öldürücü” hale gelme olasılığının “yaklaşık %80” olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bancel yine de elli yaşından büyüklerin ve ciddi hastalık riski yüksek olanların her yıl COVID-19’a karşı güçlendirilmesini bekliyor.

‘BU VİRÜS GRİP GİBİ SONSUZA KADAR KALACAK’

Bancel, “Bu virüs, grip gibi sonsuza kadar insanlarla birlikte kalacak ve biz de onunla yaşamak zorunda kalacağız” dedi.

Ancak Bancel, bir sonraki mutasyonun virüsü Omicron varyantından daha öldürücü hale getirebileceği yönünde – %20’de sabitlediği – bir şansın kaldığı konusunda uyardı.

“Omicron’un çok öldürücü olmadığı için bir dünya olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum, ancak yine de gezegenin her yerinde her gün binlerce insan ölüyor” dedi.

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