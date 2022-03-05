‘Momo’ markasıyla yeme-içme ve eğlence sektörüne giren Burak Beşer, Çeşme ve İstanbul’dan sonra bu yaz Bodrum’da olacak. Bir dondurma markasıyla da büyümeyi planlayan Beşer, butik otel de açacak. 2023’te ise New York ve Dubai’den yurtdışına açılma hedefi var. Şirketin beş yıllık hedefi 10 şubeye ulaşmak.

20 Şubat – 05 Mart 2022 tarihli sayıdan

Yeme-içme ve eğlence sektörünün yeni nesil patronlarından biri Burak Beşer. Beşer soyadı ise Türk sanayi sektörünü yakından takip edenler için oldukça tanıdık.

Çünkü dedesi Hamdi Beşer’in 1961’de kurduğu Hidro-Mak, Türkiye’de ilk çöp kamyonundan ilk vince kadar birçok ağır makinenin de üreticisi.

60 yıldır Türkiye’de ithalatı olmayan tek ürün olan çöp kamyonlarının üretimine devam eden, ürün portföyünde damperden miksere imalat sanayi için önemli birçok ürün grubu olan Hidro-Mak, bugün 45 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İşte Burak Beşer, bu önemli sanayi grubunun genç nesil temsilcisi. Kendisi de zaten uzun yıllar şirketin genel müdürlüğünü başarıyla yönetmiş. Ardından kendi girişimcilik yolculuğuna çıkan Beşer, yeme-içme ve eğlence sektöründe yarattığı Momo markasıyla 50 milyon TL ciroya ulaşmış durumda.

Çeşme ve İstanbul’dan sonra bu yaz Bodrum’da da Momo açacaklarını belirten Beşer, hikayenin sınır ötesi kısmına ise 2023’te başlayacak. Hedefinde ise New York ve Dubai’de şube açmak var. Beşer, beş yılda ikisi yurtdışında olmak üzere 10 şube hedefliyor.

DONDURMA MARKASI GELİYOR

En sevdiği kitaptan ilham alarak ‘Momo’ adını verdiği markasıyla yeme-içme ve eğlence sektörüne giren Burak Beşer’in bu alana adım atması Çeşme Alaçatı’da sadece 12 metrekarelik bir “shot bar” ile gerçekleşiyor.

2016 yılında yine Çeşme’de 250 metrekarelik bir bahçede Momo’yu hayata geçirdiğini anlatan Beşer, bunları sırasıyla 2018 yılında yine Çeşme’de Beach of Momo, 2019’da ise İstanbul Bebeköy Momo’nun takip ettiğini belirtiyor.

Tesadüf eseri girmiş olsa da yeme-içme ve eğlence sektöründe yeni dönemde de yatırımlarını sürdürmek niyetinde. İstanbul şubelerini yenilediklerinden bahseden Beşer, “Yine ‘Momo’ çatısı altında franchise modeliyle büyümeyi planladığımız bir dondurma markası da açmayı planlıyoruz.

Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Çeşme’deki beach konsepti çok sevildi. Bodrum’dan da talep geldi. 2022 yaz sezonunda Bodrum’un en çok konuşulan mekanlarından biri olacağız” diye anlatıyor

BUTİK OTEL AÇACAK

Bunlar Beşer’in sadece kısa vadede hayata geçireceği yatırımlar. Uzun vadede, eğlence ve yeme içme sektöründeki deneyimlerini turizm sektörüne taşımayı da hedefleyen Beşer, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde yine Çeşme veya Bodrum’da bir butik otel açmak planlarımız arasında” diye ekliyor.

“YURTDIŞINA AÇILACAĞIZ”

“Türkiye’nin yeme-içme sektöründe yarattığı marka değeri Avrupa ve Ortadoğu’nun yanı sıra artık ABD’de de bilinirlik elde etti. Globalleşen Türk restoran zincirlerine yakında Momo markası da katılacak. Planlarımızın başında da yine ABD New York var. Ortadoğu’da ise Dubai’nin ilk planlanan adresler arasında. Hikayenin bu sınır ötesi kısmı en geç 2023’te başlayacak.”