Şanlıurfa’da, Göbeklitepe yakınlarında bulunan monoliti kimin, neden diktiği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AA’nın haberine göre tarlada bulunan toprağa saplı metal blokla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Örencik Mahallesi’ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok (monolit) halen yerinde duruyor.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, ayı gör” ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim tarafından hangi amaçla dikildiği ise henüz belirlenemedi.

Monolitle ilgili araştırmalar sürerken yöre halkının monolite ilgisi de devam ediyor, metal blok önünde fotoğraf çektirenler var.

Daha önce ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan ‘monolit’lere bu kez Türkiye’de rastlanmıştı. ABD, Romanya, Birleşik Krallık’ta bulunan monolitler merak konusu olmuş, bir süre sonra ise monolitlerin Netflix’te yayınlanmaya başlanan bir komedi şovu için dikildiğine ilişkin bir video ortaya çıkmıştı.