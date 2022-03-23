Rusya Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, Moskova Borsası’nın Perşembe günü kısmen yeniden açılacağını duyurdu. Açıklamada Moskova Borsası’nın yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacağı belirtildi.
İşlemler sadece 33 hisse senedinde yapılabilecek.
İşleme açılan Rus hisse senetleri arasında Gazprom, Lukoil, VTB Bank, Sberbank, Rusal ve Rosneft gibi büyük şirketler yer alıyor. Merkez bankası, bu hisseler için açığa satış yasağı uygulanacağını söyledi.
Moskova Borsası’nın önümüzdeki günlerdeki çalışma saatleri daha sonra Rusya Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde açıklanacak.
Borsa, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası yaşanan büyük satışın ardından yaklaşık bir aydır kapalı. İşlemler 28 Şubat’tan bu yana askıya alınmıştı.
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