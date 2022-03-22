Dünyanın en pahalı şehirlerinden Moskova’da kiralar Rusya-Ukrayna savaşının ardından düşmeye başladı. TürkRus’un İzvestiya gazetesinden aktardığı habere göre başkentteki tek odalı daire kiraları ortalama yüzde 4,5 oranında düştü. Habere göre iki odalı daire kiraları da yüzde 5 oranında indi.

TALEP AZALDI