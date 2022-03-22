Dünyanın en pahalı şehirlerinden Moskova’da kiralar Rusya-Ukrayna savaşının ardından düşmeye başladı. TürkRus’un İzvestiya gazetesinden aktardığı habere göre başkentteki tek odalı daire kiraları ortalama yüzde 4,5 oranında düştü. Habere göre iki odalı daire kiraları da yüzde 5 oranında indi.
TALEP AZALDI
- Üç odalı dairelerde düşüş oranı daha da yüksek: yüzde 5,5.
- Emlak acenteleri şehirde kiralık konut talebinin de yüzde 17 azaldığını bildiriyor. Piyasadaki arz ise yüzde 31 artmış durumda.
- Önde gelen acentelerden TsİAN da kiralarda düşüş gözlendiğini doğruluyor. Buna göre, nüfusu bir milyonun üstündeki Rus şehirlerinde tek odalı daire kirası ortalama 20 bin 200 rubleye, iki odalı daire kirası da 55 bin 500 rubleye gerilemiş durumda.
- Haberde düşüşün olası bazı nedenleri arasında piyasadaki konut arzındaki artış, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı sonrası dış ülkelere yaşanan göç, ekonomik çekincelerle insanların evlerini satmaktan vazgeçmesi ya da daha bütçe dostu bir konuta taşınıp kendi evini kiraya vermek istemesi gibi maddeler sıralanıyor.
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