Motorine 13 kuruşluk zam
Motorinde litre başına ÖTV’nin 11 kuruş artmasıyla pompa fiyatına da 13 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 29/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere; Motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı” denildi.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar ile motorinin litresinde uygulanan ÖTV miktarı 1.7945 liradan 1.9059 liraya yükselmişti.
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