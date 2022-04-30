Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs’tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterlar (e-skuter) ise geçemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarından itibaren Avrasya Tüneli’ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi. (Avrasya Tüneli geçiş ücretleri haberine de bakabilirsiniz)

Motosikletlerin Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti

Açıklamaya göre yarından itibaren Avrasya Tüneli’ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilecek.

Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek.

– Kötü hava şartlarında güvenli alternatif

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçişte alternatif olacak.

Tünelle, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacak.

BİSİKLET, ELEKTRİKLİ BİSİKLET, SCOOTER, MOPED, MOBİLET GEÇEMİYOR

Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak.

Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.

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