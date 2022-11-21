Türkiye’de üretilen çam balının dünyaya tanıtıldığı 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi gerçekleşti. Kongerede konuşan Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, 10 milyon TL’lik bütçeye sahip Apiturizm Projesi ile apiterapi ürünlerinin yaygınlaştırılması ve dünyada sağlık turizminin en önemli ayaklarından biri olan apiturizmde Muğla’nın önemli bir rota haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Projeye tahsisi edilecek alanda apiturizm köyü inşaatı, tedavi merkezlerinin oluşturulması ve konaklama imkânlarının sağlanması planlanıyor.

Sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, arıcıların teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini artırmaları hedefleyen 7’nci Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 15-19 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. 5 gün süren kongrede ulusal ve uluslararası birçok firma ürünlerini tanıtarak ticaret ağlarını genişletme fırsatı yakaladı.

Kongrede konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Tarımsal ve kırsal alanda kalkınmayı sağlayacak önemli hibe destekleri var. 2 milyon 800 bin kovan için 10 milyon 900 TL devlet desteği sağlandı. Taklit ve tağşiş konularını son derece önemsiyoruz. Sona doğru yaklaşıldığını düşünüyoruz. Önemli bir mesafe kat edildi. Türk şeker konusunda 2023 yılında da destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz çam balı üretiminin yüzde 90’ına sahip. Yani tüm dünyada tüketilen bütün çam balının yüzde 90’ı buradan çıkıyor. Yüzde 90’ın ise yüzde 80’i Muğla’dan çıkıyor. Biz bunların aynı zamanda niteliğini de artırmak istiyoruz. Marmaris’te 262 hektar bal ormanlarını tespit edildi. 8 bin adet keçiboynuzu, sofra fidanlarını dikilecek ve ayrıca 5 kilogram da arı otu tohumu ekilecek” açıklanmasında bulundu.

İNOVASYON MERKEZİ

Muğla arıcılığının daha yukarıya taşınması için kamunun tüm kuruluşlarının elbirliği yaptığını söyleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı ise 2020 yılında kurulan Apiterapik Ürünler Ar-Ge ve İnovasyon merkezi çalışmalarını hayata geçireceklerini belirtti.

Tavlı, “Kültür turizmin altyapısını oluştururken bir taraftan da kırsal kalkınma modeline dönüştü. Her gittiğimiz yerde sağlığın güçlü izlerini gördük. Datça Knidos’ta Hipokrat’tan 100 yıl önce tıp okulunun olduğunu ve Hipokrat’ın da eğitim gördüğünü gördük. Sahada arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Burada sağlık turizmi ile ilgili çalışmaların temelini bütün paydaşlarımıza gönderiyoruz. Turizmin her çeşidi tarıma ve arıcılığa hizmet etmekte. Arıcılık sadece tarımın değil, insanlığın sigortası. Tüm arıcılarımıza saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz” dedi.

YANGINLARIN ETKİSİ

Çam balının, kestane ve meşe balından sonra içeriğindeki fenolik bileşenler açısından 3’üncü sırada olduğunu söyleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üretimin yüzde 90-95’inin Türkiye’de, bunun yüzde 85’inin de Muğla’da yapıldığını ifade etti. Üretim sezonunda Muğla’da 2 milyona yakın arı kolonisinin üretim faaliyeti gösterdiğine dikkat çeken Saylak, sezonda yaşanan bu yoğunluğu Muğla İl Müdürlüğü’nün ‘Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi’’ ile yaklaşık 13 bin arı konaklama noktası belirleyerek bu alanlarda 3 milyona yakın arı kolonisinin konaklamasını sağladıklarını belirtti.

Saylak, “2019 yılını çam balı sezonunda misafir arıcıların üretimiyle birlikte ilimizde 30 bin tona yakın çam balı üretimi gerçekleştiriliyorken, 2020 yılında 6 bin 103 ton, 2021 sezonunda ise yangınlarında etkisi ile 3 bin 800 ton civarında bir çam balı üretimi yapıldı” dedi.

SAĞLIK TURİZMİ HEDEFİ

“Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme ve Ar-Ge İnovasyon Merkezi Projesi’’ kapsamında Muğla genelinde arıcılara eğitimlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verildiğini söyleyen Barış Saylak, yapımı tamamlanacak olan arı ürünleri işleme tesisine kaliteli polen, propolis, arı sütü vb. arı ürünlerinin bu konuda eğitilmiş Muğlalı arıcılardan temin edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Saylak, “10 milyon TL civarında bir bütçeye sahip olan Apiturizm Projesi ile apiterapi ürünlerinin yaygınlaştırılması ve dünyada sağlık turizminin en önemli ayaklarından biri olan apiturizmde ilimiz ve ülkemizin önemli bir rota haline getirilmesi amaçlanıyor. Projeye tahsisi edilecek alanda apiturizm köyü inşaatı, tedavi merkezlerinin oluşturulması ve konaklama imkânlarının sağlanması gibi bütünsel bir bakış açısıyla hazırlanan proje ile kum, deniz, tarih ve doğasıyla turizm merkezi olan ilimizin yıl boyu hizmet veren bir turizm üssü haline getirmek ana hedeflerimizden birisi” dedi.

ARICILARA DESTEK

Orman yangınlarından sonra arıcılara her yıl rutin olarak yapılan arılı kovan desteğine ek olarak 2 milyon TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Barış Saylak, şöyle devam etti:

“Orman yangınlarından dolayı ani flora ve bal kaybı yaşayan arı kolonilerinin kışı sağ atlatabilmesi için elzem olan kış beslemesinde kullanılması maksadıyla İl Müdürlüğümüzce il genelinde toplam 489 bin 528 kg arı yemi, 183 bin 750 kg arı keki, 155 bin 775 kg toz şeker ve 4 bin 644 kg fondan şeker dağıtıldı. Ayrıca yangın döneminden bu yana Türk Şeker A.Ş. ile birlikte 5 bi 428 ton toz şeker indirimli olarak arıcılarımıza ulaştırıldı.”