Doğalgaz kesintisi nedeniyle gündeme gelen enerji krizinde; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri sektörleri, kısıntılardan muaf tutuldu. BOTAŞ’ın attığı adımı olumlu ancak yetersiz bulduklarını ifade eden MÜMSAD Başkanı Ebru Akdağ, “Enerji kesintisinin gıda güvenliği açısından yarattığı çok ciddi riskler, tüm gıda grupları için geçerlidir. Başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünlerine muafiyet sağlanmalı” diye konuştu.

İran’ın doğal gaz iletim hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle ortaya çıkan enerji krizinin etkileri sürüyor. Sanayicilerden yükselen sesler, doğalgaz kesintisinde üç kritik sektöre muafiyet kararı alınmasını sağladı. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdığını duyurdu.

Gıda güvenliği açısından oluşacak risklere karşı böyle bir karar alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, “BOTAŞ’ın attığı bu adımı olumlu ancak maalesef yetersiz buluyoruz” diye konuştu. Akdağ, “Enerji kesintisinin gıda güvenliği açısından yarattığı çok ciddi riskler, sadece et ve süt ürünleri için değil tüm gıda grupları için geçerlidir. Hayvansal ürünlerde bu risk ön görülebiliyorsa başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünlerine, ambalaj üretimi ve şartlandırılmış depolara da muafiyet sağlanmalı.” dedi.

“Kesinti halinde gıda güvenliği riski doğar”

Doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için çok ciddi kayıplar anlamına geleceğini vurgulayan MÜMSAD Başkanı Ebru Akdağ, şunları söyledi:

“Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi kesintilere tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır.”