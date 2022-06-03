“Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” diyen Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı dün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.

Şirketin yöneticilerine gönderilen “dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun” başlıklı e-postada Musk, “ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” ifadelerini kullandı.

Tesla henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

“Uzaktan çalışma kabul edilemez”

Milyarder Musk bu hafta tüm Tesla çalışanlarına yönelik bir e-maille “Uzaktan çalışma artık kabul edilemez” diyerek çalışanların ofiste haftada en az 40 saat geçirmesi gerektiğini söylemişti.