Rusya uzay dairesi Roscomos’un başkanı Dmitri Rogosin, Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlaması nedeniyle Elon Musk’ı tehdit etmiş, Musk’ın “Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını” savunmuştu.

Musk ise bu sözleri tiye alarak Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi”

Bu mesaja Musk’ın annesi, eski model Maye Musk’tan tepki geldi. Anne Musk, oğluna “Bu komik değil” diye yanıt verdi.

diye yanıt verdi. Ünlü milyarder ise yanıt olarak, “Üzgünüm! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Musk, Moskova’nın uzay şefi Dmitry Rogozin tarafından kendisine yönelik yapıldığını ve Rus medyasına gönderildiğini söylediği yorumların ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Musk’ın paylaştığı görüntülere göre Rogozin, “Elon Musk’un Starlink uydu şirketinin internet terminallerinin askeri helikopterlerle Mariupol’daki Nazi Azak Taburu ve Ukrayna Deniz Piyadeleri militanlarına teslim edildiğini” iddia ediyor. Rogozin, “Elon, ne kadar aptalı oynarsanız oynayın bunun için bir yetişkin gibi sorumlu tutulacaksınız” diyor.